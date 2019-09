Excel: So scrollen Sie schneller durch Tabellen

So kann das Mausraddrehen zum Beispiel bei langen Excel-Tabellen recht mühselig werden. Weil Excel bei jedem Dreh am Rad nur zwei oder drei Zeilen scrollt, dauert es mitunter unendlich lange, bis größere Distanzen überbrückt sind. Soll es in Excel zügiger gehen, müssen die Eigenschaften der Maus verändert werden. Dazu die Systemsteuerung öffnen («Start | Systemsteuerung») und dort unter «Hardware und Sound» auf «Maus» klicken.