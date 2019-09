Internet Explorer: Werbefenster in eigenem Tab öffnen

Auf Wunsch kann der Internet Explorer solche Popups zum Beispiel in eigenen Registerkarten (Tabs) öffnen. Dazu zunächst den Menübefehl «Extras | Internetoptionen» aufrufen und im Bereich «Registerkarten» die Schaltfläche «Einstellungen» anklicken. Danach im Bereich «Beim Auftreten von Popups» die Option «Popups immer in neuer Registerkarte öffnen» markieren und mit OK bestätigen. Unerwünschte Werbefenster erscheinen nun in der Tableiste und können nichts mehr verdecken.