Firefox: Die Chronik auf weniger Tage begrenzen

Firefox merkt sich in der Chronik die besuchten Webseiten der letzten sechs Monate. Diese Zeitspanne lässt sich jedoch manuell einstellen

Die Funktion könnte aber womöglich auch ein Sicherheitsrisiko sein, da Datenschnüffler und neugierige PC-Mitnutzer so genau nachvollziehen, wer was im Web besucht hat. Wer verhindern will, dass andere diese Surfspuren finden, kann die Chronik begrenzen.