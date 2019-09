Internet: Mit Tarnkappe durchs Web

Anonym und unerkannt im Web unterwegs zu sein, ist gar nicht so leicht. Obwohl viele Browser einen so genannten Privatmodus anbieten (beim Internet Explorer «InPrivate» getauft), surft man deswegen nicht wirklich anonym.

Wer diese Form der Datensammlung vermeiden will, kann sich mit Anonymisierern helfen. Die gaukeln den Betreibern einen anderen Absender vor und verschleiern so die wahre Herkunft des Nutzers. Mit dem Onlineservice anonymouse.org gelingt das ganz einfach: Nur die Zieladresse eingeben und auf «Anonym surfen» klicken. So entsteht kein persönlicher Digital-Fingerabdruck, der Seitenbetreiber erfährt lediglich die Daten des Anonymisierungsdienstes.