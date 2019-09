Word: Wenn nichts mehr geht, hilft reparieren

Wenn so etwas passiert, sollte Word repariert werden. Microsofts Textprogramm hat das nötige Rüstzeug serienmäßig an Bord. Ein spezieller Startbefehl reicht, damit Word sich quasi in Eigenregie repariert. Bei der Diagnose werden die Einträge in der Registrierdatenbank untersucht und bei Bedarf korrigiert, häufigster Auslöser für Startprobleme jeder Art.