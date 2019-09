Stiftung Warentest: Schlechtes Zeugnis für PC-Sticks und Mini-PCs

Leistung kostet Geld - das hat nun ein Test der Stiftung Warentest ergeben, der sich mit PC-Sticks und Mini-PCs beschäftigt hat. Besonders PC-Sticks wurde ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.

Bei extrem platzsparenden Computern müssen sich Nutzer auf wenig Leistung einstellen. PC-Sticks erledigen nur sehr einfache Aufgaben ohne Probleme, wie die Stiftung Warentest in einem Vergleich herausgefunden hat (Zeitschrift "test"/Ausgabe 10/2016). Die kleinen Geräte von der Größe eines Schokoriegels stoßen mit ihrer schmalen Ausstattung schnell an Grenzen. Die sechs von der Stiftung getesteten PC-Sticks erreichten alle nur die Note "ausreichend".

Auf die Ausstattung des Computers achten

Ein Mini-PC hatte weder WLAN noch Bluetooth an Bord - Käufer sollten also immer genau auf die Ausstattung achten, raten die Experten. Drei der Mini-Rechner hatten mit 32 Gigabyte auch nicht mehr Speicher als die getesteten PC-Sticks. Die schlecht ausgestatteten Modelle bekamen dann auch die schlechtesten Noten: einmal knapp "befriedigend", zweimal "ausreichend". Mit 190 bis 260 Euro sind sie fast schon in der Preiskategorie der Sticks angesiedelt.