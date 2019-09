Dokumente aus Word in PDF umwandeln

Reiter "Datei" auswählen

"Exportieren" wählen

Klick auf den Button "PDF/XPS-Dokument erstellen"

Wer ein bestehendes Word-Dokument in ein PDF umwandeln möchte, kann darüber hinaus die Funktion "Exportieren" verwenden. Der Konvertierungsprozess ist denkbar einfach:Anschließend kann ein Dateiname vergeben und ein Speicherort ausgewählt werden. Das Format PDF ist bereits voreingestellt, so dass in der Regel keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden müssen. Allerdings bietet Word 2016 eine ganze Reihe an zusätzlichen Optionen, mit denen das File an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Mit einem Klick auf den Button "Veröffentlichen" wird die Word-Datei schließlich in ein PDF-File umgewandelt.