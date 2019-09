PowerPoint kostenlos verwenden

PowerPoint ist Teil des Microsoft Office Pakets und damit kostenpflichtig. Was viele nicht wissen: Mit Microsoft Office Online lassen sich viele der kostenpflichtigen Programme gratis nutzen.

Allen, die PowerPoint kostenlos nutzen wollen, stellt Microsoft die Alternative Microsoft Office Online zur Verfügung. Hier finden sich viele der bekannten Vollpreisprodukte wie Word, Excel, Outlook und PowerPoint in einer abgespeckten Version wieder. Aber auch wenn nicht alle Inhalte der Vollpreisprodukte (aktuelle Version: Office 2016 bzw. Office 365) enthalten sind, lassen sich mit der kostenlosen PowerPoint Web App dennoch professionelle Präsentationen erstellen.

Wer gratis Zugriff auf PowerPoint haben möchte, braucht nicht viel. Alles was benötigt wird, ist eine Microsoft E-Mail-Adresse. Wer sich hiermit bei Microsoft Office Online anmeldet, kann alle Features des Online-Tools kostenfrei nutzen. Erstellte Präsentationen werden online in der Cloud "OneDrive" gespeichert. Zusätzlich bietet PowerPoint Online die Möglichkeit, Dokumente herunterzuladen und den Download auf dem eigenen Rechner als PPTX- oder PDF-Datei lokal zu speichern. Besonderer Vorteil der kostenlosen PowerPoint-Version: Eine Präsentation kann problemlos anderen Nutzern zur Bearbeitung freigegeben werden.

© Microsoft

Was fehlt in der gratis PowerPoint Web App

PowerPoint Online ist keine 1:1 Umsetzung der bekannten Desktop-Anwendung für Windows-PC und Mac. Wer den gleichen Funktionsumfang wie bei der kostenpflichtigen Software erwartet, wird höchstwahrscheinlich enttäuscht sein. Vor allem Komfortfunktionen wurden seitens Microsoft eingespart. So ist es in der kostenfreien Version beispielsweise nicht möglich, eine durch ein Passwort geschützte Datei zu öffnen oder Video- und Audiodateien zu hinterlegen. Auch Kopf- und Fußzeilen können in der Web App nicht eingefügt werden – wenngleich diese Elemente aber korrekt angezeigt werden.