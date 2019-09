Praktische Word-Funktionen im Überblick

Microsoft Word gehört zu den Standardprogrammen eines jeden PCs. Viele Nutzer kennen allerdings nur einen Teil der eingebauten Funktionen. Zwei Profis verraten was möglich ist.

Personalisierte Vorlagen erstellen

"In meinen Seminaren erlebe ich immer wieder, dass Kleinigkeiten die Leute oft glücklich machen", sagt Britta Gockel. Etwa, dass sich die Standardvorlage mit wenigen Klicks an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Dafür öffnet man ein neues Dokument und stellt die Lieblingsparameter ein: etwa Schriftart, Schriftgröße, Absatzgröße und Zeilenabstand. Diese Einstellungen kann man auch als Standard festlegen. Fertig ist die personalisierte Vorlage. Auch sehr beliebt sei die Möglichkeit, die Registerkarten und das Menüband am oberen Bildschirmrand so anzupassen, dass nur noch benötigte Funktionen angezeigt werden.