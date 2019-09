Router-Freiheit: Neues Gesetz seit 1. August

Seite dem 1. August dürfen Kunden von Providern ihren eigenen Router verwenden. Aber was genau heißt das eigentlich? Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Router-Freiheit.

Bislang konnten Internetprovider Kunden, die einen eigenen Router nutzen wollten, einen Strich durch die Rechnung machen. In der Praxis waren das oft die Kabelanbieter. Seit dem 1. August ist diese Praxis nicht mehr zulässig. Dann herrscht Router-Freiheit.

Die Anbieter müssen dann alle notwendigen Zugangsdaten und Informationen unaufgefordert und kostenlos zur Verfügung stellen, die neue Kunden brauchen, um das Endgerät ihrer Wahl anschließen zu können. Das kann auch weiter der Leihrouter sein, muss es aber nicht. Was bedeutet das konkret? Ein Überblick mit besonderem Augenmerk auf den "Problemfall" Kabelinternet:

Welche Router können genutzt werden?

Kabelanbieter müssen bis 01. August die Spezifikationen zu ihren Schnittstellen veröffentlichen. Diese Informationen benötigen die Hersteller von Routern, damit die Geräte sich in den Netzen anmelden können. Die Kabelinternet-Router, die ab August verkauft werden, können für die Kabelnetze angepasst sein, müssen es aber nicht, sagt Marleen Frontzeck-Hornke vom Telekommunikationsportal Teltarif.de. Wer sichergehen will, dass das Gerät der Wahl mit dem Netz des jeweiligen Providers kompatibel ist, sollte am besten bei der Kundenhotline anrufen und nachfragen.