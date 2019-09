Excel: Eine Auswahlliste einfügen

Viele Tabellen in Microsoft Excel enthalten immer wieder dieselben Werte. Für solche Situationen lässt sich in Excel eine Dropdownliste einrichten, in dem alle auswählbaren Optionen enthalten sind und später in der Tabelle angeboten werden.

Zurück Weiter © dpa Ein bereits angelegtes Feld für die gewünschte Auswahl spart eine Menge Zeit bei Excel-Tabellen.

Bereits eingerichtete Auswahlfelder bei Excel-Tabellen, zum Beispiel für Währungsangaben wie «EUR» und «Dollar» oder die Farbauswahl zwischen «rot», «gelb» oder «grün», ersparen später beim Ausfüllen eine Menge Zeit.

Auswahlliste in Excel erstellen Um eine solche Auswahlliste in eine Excel-Tabelle einzufügen, zunächst die Spalte markieren, in der das Auswahlfeld eingetragen werden soll. Hierzu genügt ein Klick auf den Spaltenkopf.



Danach im Menüband zum Tab «Daten» wechseln und auf «Datenüberprüfung» klicken.

In den Einstellungen die Klappliste «Zulassen» öffnen und «Liste» einstellen. Danach einen Haken bei «Zellendropdown» setzen. Soll es möglich sein, auch leere Felder einzugeben, muss «leere Zellen ignorieren» auch mit ausgewählt werden.

Im Feld «Quelle» alle erlaubten Werte für die Drowpdownliste angeben, jeweils durch Semikolon getrennt. Alternativ können Zellen auch mit den gewünschten Werten befüllt und direkt in der Tabelle markiert werden.

Meldung anzuzeigen. Dafür müssen unter dem Tab Eingabemeldung ein Titel und der Text der Meldung eingegeben werden. Excel bietet die Möglichkeit, beim Klick in die Zelle der Auswahlliste eine. Dafür müssen unter dem Tab Eingabemeldung ein Titel und der Text der Meldung eingegeben werden.

Für Fehlermeldungen kann zwischen drei Typen ausgewählt werden: «Stopp», «Warnung» und «Information». Zusätzlich können ein individueller Titel und eine Meldung bei fehlerhaften Eingaben hinterlegt werden. Ohne Angaben poppt eine Standardwarnung von Microsoft auf.



Zum Schluss auf «OK» klicken und damit alles bestätigen. In der Tabelle erscheint später rechts neben der Zelle ein Pfeil-Knopf, über den alle hinterlegten Werte angezeigt werden.

Auswahlliste schnell einrichten Gewünschte Spalte für Auswahlliste markieren

Zum Menü «Daten» wechseln

«Datenüberprüfung» öffnen

Klappliste «Zulassen» öffnen

«Liste» auswählen

Werte der Liste im Feld «Quelle» eingeben

Eingaben Bestätigen