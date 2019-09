Wenn Firefox sich aufhängt

Firefox ist ein zuverlässiger Browser, der vergleichsweise selten Probleme macht. Trotzdem kann es vorkommen, dass es auch beim Firefox hakt und er einfach - nichts mehr macht. Um das Problem zu lösen, ist nicht gleich ein Neustart nötig.

Manchmal bekommt der Nutzer es gar nicht mit, wenn sich der Browser Firefox aufhängt: Man startet den Browser - und es passiert nichts. Wer dann erneut versucht, Firefox zu starten, erhält die Fehlermeldung «Firefox wird bereits ausgeführt, reagiert aber nicht». In solchen Situationen ist es nicht gleich nötig, den Computer neu zu starten. Das Problem lässt sich mit wenigen Klicks auch anders beheben.

Ein paar Sekunden warten

Zum Hintergrund: Die Fehlermeldung erscheint, wenn Firefox zwar beendet wurde, aber im Hintergrund trotzdem noch läuft. Meist schließt der Browser gerade, oder hat sich aufgehängt. Wer gerade erst Firefox beendet hat und dann doch wieder starten will, sollte sich in Geduld üben. Firefox räumt womöglich gerade auf. Am besten, man wartet ein paar Sekunden und versucht es dann erneut, Firefox zu starten.