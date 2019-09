OpenOffice: Seiten automatisch nummerieren

OpenOffice Writer und LibreOffice Writer sind eine gute und kostenlose Alternative zu Microsoft Word. Bei der Seitennummerierung hinken die Gratis-Textprogramme in punkto Bedienkomfort aber hinterher. Dafür sind mehrere Klicks nötig.

Die Lösung

Damit bei mehrseitigen Dokumenten automatisch die richtige Seitenzahl eingefügt wird, zuerst den Befehl «Einfügen | Fußzeile | Standard» aufrufen. Dann in die Fußzeile klicken und die Schreibmarke an die Stelle platzieren, an der die Seitenzahlen erscheinen sollen. Anschließend den Befehl «Einfügen | Feldbefehl | Seitennummer» aufrufen.