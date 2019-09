Excel: Zahlenwerte optisch aufpeppen

Bei Excel lassen sich Zahlenwerte durch Grafiken optisch aufpeppen. Das Problem: Diese erscheinen dann in der falschen Zelle. Mit einem Trick lassen sie sich in die Nachbarzelle bugsieren.

Seit Version 2007 bietet Excel Farbverläufe an. Mit dem Befehl «Bedingte Formatierung» lassen sich Zahlenwerte durch Datenbalken, Farbverläufe oder Symbole optisch aufpeppen. Allerdings erscheinen die Balken, Diagramme und Symbole immer in der Zelle, der auch die Daten entnommen werden.

Der Trick: Werte verstecken

Damit Werte und Verläufe nicht in derselben Zelle erscheinen, müssen die Werte in die Nachbarzelle kopiert und dann versteckt werden. Dazu die Werte markieren und mit [Strg][C] in die Zwischenablage kopieren. Danach die Nachbarzellen markieren und mit [Strg][V] die kopierten Werte einfügen. Anschließend mit dem Befehl «Bedingte Formatierung | Datenbalken» die Farbverläufe ergänzen.