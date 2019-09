Firefox: Tab-Vorschau aktivieren

Auf Wunsch präsentiert Firefox einen Gesamtüberblick über alle geladenen Tabs. Hier lässt sich bequem die gewünschte Webseiten auswählen. Allerdings muss diese Gesamtübersicht in Firefox aktiviert werden. Dazu in der Adresszeile «about:config» eingeben. Anschließend in der Liste jeweils doppelt auf die Einträge«browser.allTabs.previews» und«browser.ctrlTab.previews»klicken und den Wert von «false» in «true» umwandeln. Danach Firefox neu starten.