PDF-Dateien mit Gratis-Programmen erstellen

Von der Bedienungsanleitung bis zum Newsletter: Das PDF-Format ist überall präsent. Die Referenz-Lösung zum Erstellen ist «Acrobat» von PDF-Erfinder Adobe. Der Haken: Das Programm ist teuer. Doch es gibt gute kostenlose Alternativen.

Wofür steht PDF?

PDF steht für «Portable Document Format»: «tragbares» oder treffender «übertragbares» Dokumentenformat. Und genau diese reibungslose Übertragbarkeit zwischen beliebigen Rechnern ist das große Plus: «PDFs werden auf jedem Rechner mit dem entsprechenden Betrachtungsprogramm genau so dargestellt wie im Original. Man nennt das Layout-Treue», erläutert Dieter Brors von der Zeitschrift «c't». In vielen Fällen nicht unerheblich ist darüber hinaus der Umstand, dass sich Inhalte von PDFs nicht ohne weiteres verändern lassen.