Firefox: Tabs in neuem Fenster öffnen

Wer zuviele Tabs geöffnet hat, kann mit einem einfachen Trick einige Tabs in ein neues Fenster überführen.

Schneller per Drag and Drop

Eleganter ist die Lösung per Drag and Drop: Dazu den gewünschten Tab anklicken und ihn bei gedrückter Maustaste aus dem Firefox-Fenster heraus auf eine freie Stelle auf dem Desktop ziehen. Ist der Desktop momentan nicht sichtbar, den Tab einfach auf einen freien Bereich der Taskleiste ziehen. Dort zirka eine Sekunde lang warten und ihn dann zurück auf die freie Arbeitsoberfläche ziehen. Sobald die Maustaste losgelassen wird, erscheint der verschobene Tab in einem neuen Browserfenster.