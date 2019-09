CeBIT News: Die spülmaschinenfeste Tastatur

Wenn der Kaffee über die Tastatur läuft - einfach in die Spülmaschine stellen. Ein Zubehör-Anbieter zeigt auf der CeBIT in Hannover (1. bis 5. März) ein Gerät, dass diese Prozedur übersteht. Dieses und weitere Gadgets im Überblick.

Der Hersteller Buffalo hat eine Smartphone-App zur Steuerung seiner Linkstation Quad entwickelt. Die darauf gespeicherten Video- oder Musikdateien lassen sich nun per Android-Handy oder iPhone anzeigen, abspielen oder stoppen. Die Linkstation mit vier, acht und zukünftig auch zwölf Terabyte Speicherplatz kostet in der kleinsten Variante 489 Euro, die App ist kostenlos.

SMS per Sprachsteuerung eingeben

Wer zum Tippen keine Lust hat, kann SMS jetzt auch am Festnetztelefon oder Handy diktieren. Die Firma Dictocom bietet dafür den Service SSMS an - das Kürzel steht für Speech Short Message Service. Der Nutzer ruft dabei eine Nummer im Ortsnetz an und spricht seine Nachricht auf ein Band. Die Umwandlung in eine Textnachricht und der Versand zum gewünschten Empfänger laufen dann automatisch ab. Die Bezahlung funktioniert über ein Prepaid-Modell. Die normale SMS mit 160 Zeichen kostet etwa 24 Cent.