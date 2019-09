HDTV via DSL-Leitung

Hochauflösend muss es schon sein - sonst ist das Fernsehbild entspricht die Qualität des Bildes auf dem neuen Flachbildfernseher nicht den Möglichkeiten des teuren Geräts.

Aber wie lässt sich HDTV empfangen, wenn keine Sat-Schüssel montiert werden darf und auch ein Kabel-TV-Anschluss fehlt? Mit etwas Glück ist der DSL-Anschluss so schnell, dass die hochauflösenden Bilder online ins Haus kommen.

Über die Datenleitung werden Bewegtbilder in High Definition (HD) derzeit von der Deutschen Telekom und von Hansenets Marke Alice geliefert. Nutzer des «Entertain»-Pakets der Telekom bekommen laut Sprecher Malte Reinhardt rund 70 Kanäle, aber nicht alle in HD. Und nicht jeder kann überhaupt Hochauflösendes empfangen.

Denn Telekom-Kunden brauchen für HD einen VDSL-Anschluss mit einer Transferrate von mindestens 25 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Alice TV läuft in HD, wenn der Anschluss mindestens 10 MBit/s umsetzt. Bei den meisten Kunden seien die Anschlüsse schnell genug, so Florian Knust, bei Hansenet für Alice TV verantwortlich.

Auf die Übertragungsraten achten

IPTV, TV via Web, sei vor allem in HD noch nicht flächendeckend zu haben, sagt Christoph de Leuw von der Zeitschrift «Audio Video Foto Bild». Für IPTV mit Standardauflösung brauchen Telekom-Kunden 16 MBit/s, die von Alice 6 MBit/s. Eine Settop-Box, die der Anbieter liefert, muss das Signal umsetzen. Der Mediareceiver - so heißt sie bei der Telekom - lässt sich auch als Digital-Videorekorder nutzen. Alice-Kunden haben die Wahl zwischen einem kostenlosen Receiver ohne Aufnahmefunktion und einem Rekorder für monatlich 8,90 Euro.