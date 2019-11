So gehen Autofahrer richtig mit Dränglern um

Drängler können einem Angst machen - oder wütend. Doch auch wenn es schwerfällt, sollten Autofahrer gelassen bleiben.

Alles gefallen lassen müssen sich Autofahrer aber nicht - wann ist Drängeln strafbar? Hier zählen, grob gesagt, Dauer und Intensität. So könne kurzzeitiges, dichtes Auffahren als Abstandsverstoß mit Bußgeld geahndet werden, erklärt die Verkehrsrechtlerin Daniela Mielchen aus Hamburg. Eine strafbare Nötigung sei das noch nicht, so die Expertin der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV).

Was dagegen bereits als strafbares Verhalten gewertet wurde: bedrängendes Auffahren über einen längeren Zeitraum mit erheblicher Gefährdung oder intensives Drängeln mit Lichthupe - aber auch das Ausbremsen sowie das Ausscheren, um Überholmanöver zu verhindern. «Man hat keinen Erziehungsauftrag», erläutert Heinze. «In so einer Situation sollte man vor allem bestrebt sein, die Gefahr rasch aufzulösen», ergänzt der Experte des ACE.

Natürlich können Betroffene Anzeige erstatten. Das geht bei der nächstgelegenen Polizeiwache oder telefonisch, erklärt Mielchen. In einigen Bundesländern lasse sich dies zudem über ein Online-Formular erledigen. Wichtig: Neben Ort und Zeitpunkt des Geschehens sollte man sich das Kennzeichen des anderen Autos gemerkt haben. Und man sollte den Wagen - Farbe, Marke, Modell - sowie die Person am Lenkrad so genau wie möglich beschreiben. Die Namen seiner Mitfahrer gibt man ebenfalls an: Sie könnten als Zeugen befragt werden.