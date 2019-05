Parkhaus: Ab wann muss ich nachzahlen?

Wer es im Parkhaus nicht rechtzeitig zur Ausfahrt schafft, muss nachzahlen. Wie viel Zeit bleibt, dafür gibt es keine klaren Regeln. Zu sehr trödeln sollten Autofahrer aber nicht.

10 bis 15 Minuten Karenzzeit sind üblich

Eine allgemein gültige Regelung, wie viel Zeit einem Fahrer nach dem Bezahlen bleibt, um sein Auto aus dem Parkhaus herauszusteuern, gibt es nicht, teilt der Bundesverband Parken auf Anfrage mit. Letztlich komme das auf die Größe des Parkhauses an. In einem sehr großen Haus fielen andere Fußwege an als in einem kleineren. Grundsätzlich könne man «wahrscheinlich von circa 10 bis 15 Minuten» ausgehen.