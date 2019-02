Punkte in Flensburg kostenlos abrufen

Einige Firmen bieten die Punkteauskunft für viel Geld an. Dabei geht es auch kostenlos, sowohl auf dem Postweg als auch online und vor Ort in Flensburg.

Punkte in Flensburg auf dem Postweg erfragen

Der Antrag auf Auskunft aus dem Fahreignungsregister kann auf den Seiten des Kraftfahrt-Bundesamtes herruntergeladen und dann ausgedruckt werden. Antragsteller füllen das Formular per Hand aus und schicken es unterschrieben und zusammen mit einer Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses per Post an das Kraftfahrt-Bundesamt in 24932 Flensburg.