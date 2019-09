Neuwagen darf bis zu ein Jahr alt sein

Auch wenn zwischen Produktion und Verkauf Wochen oder gar Monate liegen, darf der Verkäufer ein Auto als Neuwagen anpreisen. Das ist aber nicht das einzige Kriterium.

Definition von Neuwagen: Die Kriterien

Ohne Erfolg. Denn er konnte keinen Mangel nachweisen. Außerdem hätte keine vertragliche Vereinbarung bestanden, nach der das Auto aus dem Jahr 2012 hätte stammen müssen, so das Gericht. Der Käufer übernahm das Auto in Kenntnis des Produktionsjahres und nachdem der Händler ihm zusätzlich 3000 Euro Rabatt gewährte. Das Gericht nannte folgende Punkte, nach denen ein Auto als Neuwagen gilt: So muss das Auto zum Beispiel aus neuen Materialen bestehen und noch unbenutzt sein. Standschäden dürfen genauso wenig auftauchen wie andere Schäden nach der Produktion. Und das Modell muss zum Kaufzeitpunkt noch unverändert in der Produktion sein.