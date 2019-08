Spielstraße: Langsam fahren ist noch zu schnell

Eine Spielstraße ist eine verkehrsberuhigter Bereich mit ganz besonderen Verkehrsregeln. Was Autofahrer dürfen - und was nicht.

Spielstraßen werden in durch ein viereckiges, blaues Schild mit einem Auto, einem Haus und zwei spielenden Personen drauf gekennzeichnet. Wer sich in diese Zone begibt, muss aufs Tempo achten. Das gilt für Auto- und Radfahrer gleichermaßen.

Die Rechtsprechung beziffert das Tempo mit 4 bis 7 km/h, was in vielen Fällen unterhalb des Anzeigebereichs des Tachos liegt. «Autofahrer, die langsames Tempo für ausreichend erachten, verhalten sich falsch», warnt Wolf. Das gilt ebenfalls für Fahrradfahrer, auch sie haben Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

Autofahrern droht bei Gefährdung Punkt in Flensburg

Grund für die restriktive Geschwindigkeitsbegrenzung ist, dass Fußgänger die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen dürfen. Entsprechend dürfen auch Kinder darauf spielen. Autofahrer müssen in einer unklaren Situation anhalten und warten. Gefährden sie durch ihre Fahrweise Fußgänger, droht ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.