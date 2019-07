Zebrastreifen: Müssen Radfahrer absteigen?

Viele Fußgänger sind zu unachtsam, wenn sie über den Zebrastreifen laufen. Aber auch Radfahrer verhalten sich auf dem Fußgängerüberweg oft falsch.

Radfahrer sollten am Zebrastreifen absteigen, wenn sie eine Straße überqueren wollen. Fahren sie darüber, verlieren sie ihr Vorfahrtsrecht und riskieren unter Umständen ein Bußgeld, erklärt Rainer Hillgärtner vom Auto Club Europa (ACE).

Radfahrer müssen nicht immer schieben

Dass Radfahrer über Fußgängerüberwege fahren, ist keine Seltenheit. Ehrenamtliche haben für den Club mehr als 13.000 Radfahrer und 36.000 Fußgänger an gut 460 Zebrastreifen in Deutschland beobachtet. Das Ergebnis: Rund zwei Drittel von ihnen treten auf den Übergängen in die Pedale. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht zwar vor, dass Zebrastreifen für Fußgänger da sind. Schieben müssen Radfahrer deswegen aber nicht immer.