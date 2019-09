Verkehrskontrolle: Welche Rechte haben Autofahrer?

Schweigen ist Gold - besonders wenn die Polizei mit der Kelle winkt. Denn wer bei einer Verkehrskontrolle zu viel redet, kann sich schnell in Schwierigkeiten bringen.

Kein spontanes Schuldbekenntnis

«Die Polizei muss zunächst davon ausgehen, dass ein festgestellter Verkehrsverstoß fahrlässig begangen wurde - also nicht mit Absicht», erklärt Uwe Lenhart, Verkehrsrechtsanwalt in Frankfurt am Main. Mache ein Beschuldigter den Fehler, sich gegenüber Polizisten spontan zur Sache zu äußern, könne sich das Blatt schnell wenden. «Ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, es tut mir auch leid» - dieser aussichtslose Versuch, Beamte bei einer Kontrolle milde zu stimmen, sei fatal. «Das ist ein Schuldbekenntnis und macht es später schwierig, einen Bußgeldbescheid anzufechten.» Signalisiere ein Verkehrssünder den Vorsatz für eine Tat, verdoppele sich in der Regel sogar das jeweils vorgesehene Bußgeld, so Lenhart.