Parken entgegen der Fahrtrichtung ist verboten

Wenn man eine Parklücke gefunden hat sollte man aufpassen, dass man auf der richtigen Seite parkt. Sonst kann ein Bußgeld fällig werden.

«Linksparken ist verboten», betont er und verweist auf die Straßenverkehrsordnung, die vorschreibt, zum Halten oder Parken an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren (§ 12, Abs. 4 StVO). Darin heißt es: "Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren." Das gelte für alle Kraftfahrzeuge.

Dass entgegen der Fahrtrichtung abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden, ist laut Lempp sehr unwahrscheinlich, solange das Parken dort generell erlaubt ist und kein generelles Fahrverbot gilt. «Allein in falscher Richtung zu parken, stellt ja kein Verkehrshindernis dar.» Dementsprechend müssen Autofahrer auch keinen Punkt in Flensburg oder gar ein Fahrverbot fürchten.

Zwei Ausnahmen vom Linksparkverbot

Ausnahmen gibt es lediglich für sogenannte Eisenbahnstraße und Straßen, auf denen auf der rechten Seite Schienen liegen. In der StVO heißt es dazu: "Soweit auf der rechten Seite Schienen liegen sowie in Einbahnstraßen darf links gehalten und geparkt werden." Wer dort auf der linken Straßenseite steht, steht also nicht falschherum.