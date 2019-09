Handy am Steuer: Wann das Verbot greift

Die Handynutzung während der Autofahrt ist tabu - mit wenigen Ausnahmen.

Grundsätzlich ist jedem klar: Am Steuer ist das Handy tabu. Wer beim Auto- oder Motorradfahren dennoch telefoniert, riskiert 40 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Dennoch sind Mobiltelefone beim Fahren ein Dauerbrenner vor Gericht.

Deutsche sehen Handyverbot zu locker

Fast jeden Monat findet sich eine neue Entscheidung zum Handyverbot. Das ist kein Wunder, denn laut einer Umfrage sehen die Deutschen das Telefonieren am Steuer locker: Die Studie der Dekra in Stuttgart ergab, dass 22 Prozent der Fahrer ohne Freisprecheinrichtung telefonieren. Dabei ist nicht nur das Telefonieren verboten, sondern jede Handynutzung ohne Freisprechanlage. In welchen Fällen das Handyverbot greift - und die 40 Euro gezückt werden müssen: