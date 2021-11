Los Angeles vereint zwei Autowelten

Gefühlt jedes dritte Auto ein Tesla. Dazwischen protzige Pick-ups, dröhnende Supersportwagen und schillernde Luxuslimousinen: Vielfältiger als in Los Angeles könnte das Straßenbild kaum sein.

Chevrolet zeigt in L.A. die neue Corvette in der auf 492 kW/670 PS erstarkten Sportversion Z06.

Der Porsche Cayman in seiner bislang «schärfsten» Form - als 718 GT4 RS mit hochdrehendem Sechszylinder ganz ohne Aufladung.

Irgendwie «zurück in die Zukunft»: Der Edison Pick-up.

Kias elektrische Oberklasse-Studie EV9 ist noch etwas überzeichnet. Das SUV soll aber unter gleichem Namen in Serie gehen.

Bei der Studie Seven hat Hyundai viel Wert auf einen einladenden Innenraum gelegt.

Der Lexus LX600 macht in jedem Fall keinen Hehl daraus, dass ein großer Verbrenner in ihm steckt.

Ganz gleich wie unterschiedlich ihre Geschmäcker und Überzeugungen in Sachen Mobilität sind: Die meisten Kalifornier eint ihre Liebe zum Automobil, und entsprechend tolerant ist der Umgang miteinander. Das zeigt sich auch auf der diesjährigen Los Angeles Auto Show (19. bis 28. November).

Nirgendwo machen die Hersteller mehr Masse und Kasse als an der US-Westküste. Kein Wunder also, dass es sich die Branche nicht nehmen lässt, endlich einmal wieder eine Automesse zu veranstalten - Corona hin und Chipkrise her.