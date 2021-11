Abenteuerträume im Offroader werden wahr

«Gas, Gas, Gas» - Elmar brüllt sich fast die Seele aus dem Leib. Doch Lars’ Toyota Landcruiser bewegt sich nur im Kriechgang, selbst wenn der Motor noch so laut aufheult.

Der Ruf der Wildnis: Wer Abenteuer erleben will, muss auch schon mal früher aufstehen.

Das Feuer lodert leidenschaftlich: Sie eint die Passion für Geländewagen und deren Bewegung in natürlichem Habitat.

Rustikales Rudel: Auf Geländewagentouren lassen sich die Fahrzeuge in einem Umfeld erleben, für das sie ursprünglich gedacht waren.

Spritzig durch die Wasserstraße: Auf den verschiedenen Passagen müssen Mensch und Maschine beweisen, was in ihnen steckt.

Der schwere Geländewagen steckt bis zu den Radnaben in einer Kuhle voll Matsch und seine grobstolligen Reifen haben zu wenig Grip für die Steigung, die aus diesem Schlamassel herausführt.

Denn genau darum geht es hier in der polnischen Pampa von Wolcz, zwei Stunden östlich von Stettin: Im Dreck wühlen, Hindernisse überwinden, über Klippen kraxeln, durch Bäche waten und Sandberge hinaufstürmen, kurz: «Wir wollen all das machen, wofür Geländewagen eigentlich einmal gebaut worden sind», sagt Elmar.

Auch wenn die Offroader als SUVs längst den Alltag von Familien und Vielfahrern erobert haben, gibt es eine eingeschworene Gemeinde, die bei Geländewagen an Afrika denkt oder an den Amazonas und nicht an den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen.