Aufwendig produzierte Auto-Markenzeichen

Ein Dutzend Einzelteile und ebenso viele Arbeitsschritte, vom Druckguss bis zur Politur, die Montage von Hand und danach eine mechanische Endkontrolle für jedes einzelne Exemplar: Wo andere einfach nur eine Plakette ans Auto pappen, treibt der Zulieferer Witte Automotive für den Stern hoch oben auf dem Kühler der meisten Mercedes-Modelle einen großen Aufwand.

Gute Figur machen: Die Spirit of Ecstasy von Rolls-Royce entsteht weitgehend in Handarbeit.

«Jeder Stern geht durch zehn Hände, bevor er unser Werk in Wülfrath verlässt», sagt Pressesprecherin Bettina Janke und nennt imposante Zahlen: So werden für die bis zu 30.000 Sterne im Monat fast sieben Tonnen einer speziellen Zinklegierung verarbeitet. Die Produktion mag kompliziert sein, doch kreativ ist sie nicht. Schließlich gibt es bei Mercedes nur die eine Kühlerfigur. Und selbst die macht immer öfter Platz für einen großen Stern im Grill.

Früher war das ganz anders, sagt Ruth Schumacher. Die Waiblingerin hat eine der größten Sammlungen an Kühlerfiguren zusammengetragen. Dass sie mittlerweile über circa 1500 verschiedene Kühlerfiguren und Embleme ihr Eigen nennt, liegt an der Kreativität der ersten Autokäufer. Denn in den Kindertagen des Autos waren es nicht die Hersteller, sondern die Kunden, die eine entsprechende Figur beim Kunsthandwerker ihrer Wahl in Auftrag gegeben haben, so Schumacher.