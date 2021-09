Hersteller Ora startet E-Auto

Der Mehrmarkenkonzern Great Wall Motors aus China bringt seinen elektrischen Ableger Ora nach Deutschland. Das hat das Unternehmen jetzt auf der IAA Mobility in München (noch bis 12. September) angekündigt. Als Erstling hat die Marke den Cat ins Rampenlicht gestellt.

Der Vorverkauf soll nach Werksangaben zu Preisen ab etwa 30 000 Euro noch im Herbst beginnen. Ausgeliefert werde vom ersten Halbjahr 2022 an.

Mit einer Länge von rund 4,20 Meter in der Kompaktklasse angesiedelt und wie etwa auch Mini oder Fiat 500 im Retrostil gezeichnet, gibt es den Fünftürer laut Ora mit zwei Batteriegrößen: Das Basismodell fährt mit 49 kWh rund 300 Kilometer weit. Gegen Aufpreis gibt es 63 kWh und 400 Kilometer Reichweite.

In beiden Fällen übernimmt den Antrieb ein an der Vorderachse montierter E-Motor mit 126 kW/171 PS. Der soll den Cat in 8,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und bis maximal 160 km/h tragen. Zur Elektronikausstattung zählen neben großen Displays im Cockpit auch zahlreiche Kameras und Sensoren zum Beispiel auch für einen Autobahn- und umfangreichen Einparkassistenten.