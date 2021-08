Preise ab 16 290 Euro: Skoda Fabia startet Mitte September

Generationswechsel für Skodas Kleinwagen: Am 18. September bringt die tschechische VW-Tochter die vierte Auflage des Fabia zu den Händlern. Erstmals wurde er aus dem sogenannten Modularen Querbaukasten des VW-Konzerns konstruiert. Deshalb ist er deutlich größer, moderner und soll rund zehn Prozent sparsamer sein.

Mit dem Generationswechsel legt der Fabia im Radstand um neun und in der Länge um elf Zentimeter zu. Zu spüren ist das in dem nun 4,11 Meter langen Fünftürer vor allem in Fond und Kofferraum: In der zweiten Reihe gewinnen die Passagiere spürbar an Beinfreiheit. Hinter die schräge Heckklappe passen nun 50 Liter mehr als bisher. 380 Liter fasst der Kofferraum - so viel wie der des aktuellen VW Golf.