60 Jahre Passat-Vorläufer Typ 3

Ford und Opel hatten ihre Modellfamilien längst aufgefächert, da war VW am Ende der 1950er Jahre mit dem Käfer und dem Bulli noch immer nur zweigleisig unterwegs. Als Vorstand Heinrich Nordhoff nach fünf Millionen Käfern aber doch nach einem größeren Auto verlangte, strebte Volkswagen mit einer neue Baureihe auch in die Mittelklasse. Weil die nach Käfer und Transporter die dritte war, wurde sie intern als Typ 3 geführt und trägt diesen Namen bis heute.

Autos haben kein Gesicht, sondern eine Fahrzeugfront? Mag sein, aber wollen wir hier nicht lieber einen Frosch sehen, oder an was denken Sie zuerst?

Offiziell wurde das neue Topmodell vor fast 60 Jahren im September 1961 als VW 1500 enthüllt. Zwar trug der Zweitürer ein schlichtes, schickes Stufenheck, steckte sich auf 4,23 Meter und hob sich auf den ersten Blick gründlich vom Käfer ab. Doch bei der Konstruktion hatte sich VW wieder einmal auf den Dauerbrenner verlassen, schreibt der Verein «Die VW Typ 3 Liebhaber» in Dortmund auf seiner Website.

Außerdem wurde der Vierzylinder umgebaut und das Lüfterrad verlegt, was ihn zum sogenannten Flachboxer machte. So hatte VW Platz für einen zweiten Kofferraum über dem Motor gewonnen. Statt wie der Käfer nur im Bug, bot der 1500er also auch im Heck Transportkapazitäten.