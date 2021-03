Transporter Mercedes Citan kommt im zweiten Halbjahr

Mercedes bereitet den Generationswechsel für den Citan vor. Der kleine Transporter kommt als Kastenwagen und als Tourer für den Familieneinsatz im zweiten Halbjahr in den Handel. Das teilte der Hersteller mit.

«Wir waren in dieser Generation von Anfang an dabei und konnten so unsere eigene Ausprägung bei Design, Sicherheit, Fahrkomfort und Innenraum schon in der Konzeption verankern», sagte Entwicklungsingenieur Nicola Crimi. Er kündigte zum Beispiel ein Mercedes-typisches Cockpit mit Anleihen etwa aus der A-Klasse an: Von der stammt nicht nur das Lenkrad, sondern etwa auch das Infotainmentsystem MBUX samt Touchscreen und Sprachbedienung.