Neues Elektroauto von BMW: Ende 2021 startet das SUV iX

BMW hat die Preise seines neuen elektrischen Topmodells iX mitgeteilt. Ab 77 300 Euro ist das Elektroauto, das im November auf dem Markt kommen soll, erhältlich. Der Geländewagen hat in etwa das Format eines X5. Aber der iX steht erstmals seit dem i3 wieder auf einer eigenständigen Elektroplattform.

Zwei Leistungsstufen gehen an den Start

Der iX xDrive 40 leistet 240 kW/300 PS und sein Akku hat mehr als 70 kWh Bruttokapazität. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als sechs Sekunden. Die Reichweite soll über 400 Kilometer betragen. Wer gut 20 000 Euro mehr bezahlt, bekommt für 98 000 Euro den iX xDrive 50 mit über 370 kW/500 PS und einer Batterie von mehr als 100 kWh. Dann gelingt der Standardsprint in weniger als fünf Sekunden und es muss im besten Fall erst nach mehr als 600 Kilometern geladen werden. Beide Modelle haben je einen Motor pro Achse.