Lust auf Cabrio: Das müssen Frischluft-Frischlinge wissen

Angesichts beständig sinkender Zulassungszahlen und der durch den teuren Wechsel zur E-Mobilität verknappten Entwicklungsbudgets bei den Herstellern ist die Auswahl an neuen Cabrios für diese Open-Air-Saison ungewöhnlich bescheiden.

Der Morgan Plus Four schaut aus wie ein Oldtimer und rollt ab 74.600 Euro als Neuwagen in Ihre Garage.

Daneben gibt es in diesem Jahr an Neuheiten nur noch Exoten und Extremisten. Etwa den 1,7 Millionen Euro teuren und über 300 km/h schnellen McLaren Elva. Der verzichtet als radikalster Roadster der Saison nicht nur auf das Dach, sondern auch auf die Scheiben.

Ebenfalls eine sehr spezielle Zielgruppe bedient Morgan mit dem wie ein Oldtimer gezeichneten Plus Four, der zu Preisen ab 74.600 Euro jetzt in seine erste volle Saison geht. Und wer den neuen Aston Martin Vantage Roadster fahren will, muss ebenfalls reichlich Geld mitbringen. Die Preise für den offenen V8-Sportler mit 357 kW/510 PS beginnen laut Hersteller bei rund 160.000 Euro.