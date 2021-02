Porsche Taycan wird rustikal: Cross Turismo mit SUV-Anleihen

Der Porsche Taycan bekommt ein Schwestermodell: Noch im ersten Halbjahr 2021 will der Sportwagenhersteller sein erstes Elektroauto auch in einer Cross-Turismo-Version verkaufen, wie das Unternehmen jetzt bei letzten Testfahrten ankündigte.

Dabei gehen die Schwaben laut Projektleiter Stefan Weckbach weiter als beim konventionell angetriebenen Panamera und dem Sport Turismo. So gibt es neben der steileren Heckklappe und entsprechend mehr Platz für Kind und Kegel auch ein modifiziertes Fahrwerk mit mehr Bodenfreiheit sowie einen speziellen Modus für Fahrten auf losem Untergrund. Außerdem werde das Design mit entsprechenden Anbauteilen an den Schwellern und um die Radläufe etwas rustikaler, so Weckbach.