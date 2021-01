Limitierter Porsche zum Jubiläum

Der Boxster wird 25 Jahre alt. Porsche feiert das runde Jubiläum mit einem Sondermodell im Retro-Look.

Wenn der «Boxster 25 Jahre» in diesen Tagen ab 94 986 Euro in den Handel kommt, erinnert nicht nur die Farbgebung an die Designstudie aus dem Frühjahr 1993, die dem Serienstart 1996 vorausging. Details wie den farblich abgesetzten Scheibenrahmen, den Tankdeckel aus Aluminium oder die polierten Endrohre haben die Designer ebenfalls von damals übernommen.