Oldtimer oder Neuwagen im Retro-Look?

Minimacher: David Brown Automotive stellt in Handarbeit Neuwagen im Design des klassischen Minis auf die Räder.

Modernes Krabbeltier: Käfer-Spezialist Memminger restauriert nicht nur originalgetreu sondern rüstet VW Käfer in Neuwagenqualität mit moderner Technik wie ABS, Bi-Xenon-Licht und Scheibenbremsen aus.

So modern wie nötig: Morgan baut Modelle wie den Plus 6 im Look von Gestern, greift aber etwa beim Antrieb auf moderne BMW-Technik zurück.