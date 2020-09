Hyundai i30N mit mehr Leistung und Doppelkupplung

Hyundai überarbeitet nun auch die sportlichen Ableger des kompakten i30: Für Steilheck und Fastback der N-Version gibt es zum Verkaufsstart im Frühjahr mehr Leistung sowie erstmals die Option auf ein Doppelkupplungsgetriebe, teilte der Hersteller bei abschließenden Testfahrten mit.

So steigt die Leistung des 2,0 Liter großen Vierzylinders in der für Deutschland obligatorischen Performance-Variante auf 206 kW/280 PS und das maximale Drehmoment klettert von 353 auf 392 Nm. Damit verbessert sich laut Hersteller der Sprintwert um zwei Zehntelsekunden. Der i30N erreicht Tempo 100 aus dem Stand nun in 5,9 Sekunden. Die Spitze liegt unverändert bei 250 km/h. Angaben zum Verbrauch macht Hyundai noch nicht.