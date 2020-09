Toyota RAV4 bekommt Plug-in-Antrieb

Toyota legt sein erfolgreichstes SUV an die Leine und bietet den RAV4 jetzt auch als Plug-in-Hybrid an. Als Teilzeitstromer kostet das SUV mindestens 46 293 Euro und kommt noch in diesem Herbst in den Handel, teilte der Hersteller mit.

© dpa

Wo der schon bisher ausschließlich als Hybrid angebotene RAV4 nur wenige Kilometer bei moderater Geschwindigkeit elektrisch fahren kann, ist das Modell auf längere Strecken im E-Modus ausgelegt: Es erreicht laut Toyota ohne den Verbrenner bis zu 135 km/h und kommt auf einen Reichweite von bestenfalls 75 Kilometer.

Möglich machen das ein Lithium-Ionen-Akku mit 18,1 kWh und gleich zwei E-Motoren - einer mit 134 kW/182 PS an der Vorder- und einer mit 40 kW/109 PS an der Hinterachse. Beim Verbrenner setzt Toyota auf den bekannten 2,5-Liter-Vierzylinder mit 136 kW/185 PS. Daraus ergibt sich dem Hersteller zufolge eine Systemleistung von 225 kW/306 PS, die den Plug-in zum bislang stärksten RAV4 macht.

Entsprechend rasant beschleunigt er mit vereinten Kräften in 6,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, wird aber bei 180 km/h elektronisch begrenzt. Den Verbrauch gibt Toyota mit 1,0 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 22 g/km. Das gelingt im Alltag aber allenfalls mit vollgeladener Batterie. Und das braucht Geduld: An der Haushaltssteckdose zapft der RAV4 dafür 4,5 Stunden lang.