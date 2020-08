25 Jahre Renault Sport Spider

Ausgelöst durch Mazdas MX-5 sahen die 1990er Jahre ein Roadster-Revival. Mercedes SLK, BMW Z3 und Audi TT hießen einige Protagonisten. Doch Renault überraschte 1995 mit einem Außenseiter, der radikaler war als alles, was sie in München, Ingolstadt, Stuttgart oder Zuffenhausen je gebaut haben.

Flotte Flunder: Die Spitze von 215 km/h fühlt sich an Bord noch schneller an.

Okay, weil Sie es sind: Wer es nicht ganz so spartanisch mochte, konnte den Spider auch mit regulärer Frontscheibe kaufen.

Fehlt was? Nein - zumindest nicht all jenen, die sportliches Fahren im Sinn haben.

Weil die Konstruktion weitgehend aus Aluminium und die knapp 3,80 Meter kurze und nur 1,25 Meter hohe Karosse aus Kunststoff bestand, brachte der Spider gerade mal 930 Kilo auf die Waage - gut 400 Kilo weniger als ein Audi TT. Obwohl hinter den Sitzen lediglich ein Motor mit vier Zylindern, 108 kW/147 PS und 185 Nm steckt, reicht das für ein spektakuläres Fahrgefühl. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der freie Radikale in 6,9 Sekunden. Die maximal 215 km/h fühlen sich in dieser Flunder schneller an als Vollgas in jedem Ferrari.