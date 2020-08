Neuer Bentley Bentayga ab 182 004 Euro

Bentley bringt seinen überarbeiteten Bentayga zu Preisen ab 182 004 Euro zu den Händlern. Käuferinnen und Käufer erwartet für diese stolze Summe ein gründlich aufgefrischtes Design und ein deutlich modernisiertes Interieur mit aktualisiertem Infotainment. Unter der Haube gibt es dagegen wenig Neues.

Die Modellpflege erkennt man dem Hersteller zufolge von außen an einem größeren, steiler gestellten Grill sowie an einer neuen Heckgestaltung mit ovalen Rückleuchten in der Kofferraumklappe und Kennzeichen im Stoßfänger.