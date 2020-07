Geländelegende von Ford: Bronco kommt im Dreierpack zurück

Ford feiert das Comeback einer Legende im Gelände: Als Antwort auf den Jeep Wrangler bringt die US-amerikanische Marke jetzt das Modell Bronco zurück.

Um die Zielgruppe zu erweitern, gibt es den Bronco aber nicht wie früher nur als Zweitürer. Ford bietet das Fahrzeug in drei Varianten an: neben dem traditionellen Aufbau gibt es nun erstmals auch einen Viertürer, dazu kommt eine halbe Klasse darunter der kleinere Bronco Sport. Alle drei Varianten kommen zum Ende des Jahres in den USA auf den Markt und sollen nach Angaben der Ford-Deutschlandzentrale in Köln diesmal auch nach Europa exportiert werden.