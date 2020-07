50 Jahre Citroën SM

Die Amis fliegen zum Mond, über den Atlantik pendelt die Concorde und auf der Schiene lässt der Trans Europa Express die Distanzen schrumpfen. Wir schreiben die 1970er Jahre und die Welt ist im Aufbruch. Den wagen auch wieder einmal die Ingenieure von Citroën bei der Entwicklung eines neuen sportlichen Topmodells.

Dass der SM bisweilen als Concorde für die Straße bezeichnet wurde, liegt aber nicht allein am aerodynamischen Design mit einem konkurrenzlosen cw-Wert von 0,32 und der avantgardistischen Technik, sondern vor allem an den Fahrleistungen. Denn obwohl der Sechszylinder wegen einer Steuergrenze auf 2,7 Liter Hubraum und 125 kW/170 PS gedrosselt wird, erreicht der SM 220 km/h Spitze und ist damit seinerzeit der schnellste Fronttriebler der Welt.

Auch das Bremsen erfordert ein wenig Gewöhnung, weil der SM dafür kein Pedal hat, sondern eine Art Gummiball - was die Dosierung nicht eben leichter macht. Dann doch lieber langsam anfangen und den Blick dafür schweifen lassen in einem Cockpit, das seinesgleichen sucht. Schon das Lenkrad ist eine Schau, die ovalen Instrumente im kupfern ausgeschlagenen Cockpit sind eine Augenweide und der filigrane Schaltknüppel in der großen Kulisse ist ein Blickfang. Vom Radio zwischen den Sitzen ganz zu schweigen. Je länger man mit dem SM unterwegs ist, desto majestätischer fühlt sich der große Franzose an.