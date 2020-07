Audi E-Tron kommt bald auch als S-Modell

Audi bietet das Elektroauto E-Tron künftig auch als S-Modell an. Mit erstarktem Antrieb kommt es im Herbst in den Handel, teilte der Hersteller mit. Die Preise beginnen bei 93 800 Euro für das konventionelle Modell und 96 050 Euro für die Sportback-Version mit schrägem Heck.

Hat der normale E-Tron vorn und hinten je einen Motor und kommt so auf eine Leistung von maximal 310 kW/408 PS, so sind im Heck des S-Modells gleich zwei Motoren montiert. Dies erhöht die Leistung auf bis zu 370 kW/503 PS. Damit klettert das maximale Drehmoment auf 973 Nm, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 4,5 Sekunden, das Spitzentempo liegt bei 210 km/h.