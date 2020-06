Im E-Auto fühlt sich vieles anders an

Das erste Mal vergisst man nie. Denn egal ob kleiner Stadtflitzer oder gewichtiger Geländewagen - wann immer ein Elektroauto startet, erlebt der Fahrer einen Kick, wie ihn sonst nur Sportwagen bieten.

Großer Spannungsbogen: Das Angebot an E-Autos reicht heute vom großen SUV über Sportwagen und Limousinen bis zu kleineren Mobilen wie etwa dem Zoe von Renault. Der Franzose bietet aber dennoch fünf Sitze und 338 Liter Kofferraumvolumen.

Elektrisches Katapult: Der Porsche Taycan kann seine Insassen in der stärksten Ausbaustufe in 2,8 Sekunden von Null auf Tempo 100 schießen und bis zu 260 km/h schnell werden lassen.

Neue Welten: Nicht nur dass viele Bedieneinheiten digital auf Displays zusammengefasst werden, die E-Bauart sorgt in manchen Autos für größere Innenräumen.

Komplett unter Strom: Neben den klassischen Modellen bieten die Rüsselsheimer ihren Kleinwagen Corsa auch als reines E-Auto an.

Auf den ersten Metern hat selbst gegen einen kleinen Stromer wie den Peugeot e-208 sogar ein Porsche keine Chance. Und obwohl das Tesla Model X doppelt so schwer und alles andere als windschnittig ist, hängt es an der Ampel sogar einen McLaren ab. Dass dieser Sprint bei den Stromern auch noch in absoluter Stille erfolgt, macht die Raserei umso eindrucksvoller.