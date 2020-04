Lohnt sich der Mitsubishi ASX mit langer Laufzeit?

Dem Mitsubishi ASX wohnt ein kleiner Widerspruch inne. ASX steht für Active Sport Crossover, der Hersteller selbst bewirbt das Modell aber Kompakt-SUV.

Stärken: Gemütlich was vom Fleck ziehen, denn die Motoren sind wenig spritzig, aber die Anhängelast liegt zwischen 1,3 und 1,8 Tonnen. Bei der Hauptuntersuchung tritt der ASX grundsolide auf: Der «Auto Bild Tüv Report 2020» schreibt, dass nur in wenigen Fällen der Tüv überhaupt Mängel am Fahrwerk oder an den Lenkgelenken feststelle. Auch in Sachen Licht sei bis auf vereinzelte Aussetzer bei den Blinkern «alles im grünen Bereich». Ölverlust an Motor und Getriebe ist selten.