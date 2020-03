Auto-Neuheiten feiern Premiere im Internet

Ein perfekter Start in die neue PS-Saison sieht anders aus. Als hätte die Autowelt nicht schon genug unter der schlechten Stimmung und den Vorgaben zum CO2-Ausstoß zu leiden, verhagelt das neuartige Coronavirus der Branche nun auch deren große Frühjahrsparty in Genf. Kurz vor der Eröffnung vergangene Woche wurde der Salon abgesagt.

Billigheimer an der Strippe: Mit dem Spring Eelectric will Dacia ein E-Auto auf den Markt bringen, das nicht viel mehr als 10.000 Euro kosten soll.

Next Generation: Kia bringt im Boom-Segment der SUVs eine Neuauflage des Sorento.

Elektrifiziertes Gran Coupé: Der i4 von BMW wird in der gehobenen Mittelklasse der Strom-Autos als aussichtsreicher Kontrahent des Tesla Model 3 gehandelt.

Caddy bleibt Kasten: VWs kleines Nutzfahrzeug bleibt sich äußerlich treu, nähert sich im Inneraum dem Golf aber immer mehr an.

Audis Kompaktwagen A3 geht in die vierte Generation. Der Marktstart ist für Mai vorgesehen. Das Basismodell wird später nachgereicht und soll bei 26.800 Euro starten.

Seat hat den Leon in der Sportversion Cupra mit einer Steckdose versehen - sprich: zum Plug-in-Hybriden gemacht.

Nur noch per Joystick steuerbar: Hyundais 2+2-Sitzer Prophecy, ein Konzept-Elektroauto.

Von der achten Auflage des VW-Klassikers Golf gibt es bereits einige Varianten - neu sind die GT-Modelle in dreifacher Ausführung (l-r: GTE, GTI und GTD).

Variabel und spacig: Die Renault-Studie Morphoz kann auf Knopfdruck in die Länge gehen, um so mit Platz für eine weitere Batterie vom Stadt- zum Langstreckenauto zu werden.

Viele Premieren in der Kompaktklasse

Doch weil das Geschäft weitergehen muss, haben die Hersteller die geplanten Premieren oft kurzerhand ins Internet verlegt. An Neuheiten mit aktuellem Serienbezug herrscht kein Mangel. Viele der verhinderten Genfpremieren fallen in die Kompaktklasse. Im Windschatten des neuen Golf bringen auch die VW-Töchter die nächste Generation ihrer Modelle.

Bei Audi dreht sich alles um den neuen A3, bei Seat um den Leon und bei Skoda um den Octavia. Und weil einige dieser Modelle bereits vor Wochen im kleinen Kreis enthüllt wurden, gibt es jetzt nochmal Rückenwind durch neue Sportversionen: der Leon in der Sportversion Cupra, aber erstmals als Plug-in-Hybrid - genau wie der Skoda Octavia RS mit Steckdose.

Außerdem neu in der noch immer volumenstärksten Klasse ist der aufgefrischte Hyundai i30. Und wer auf gleicher Fläche mehr Platz braucht, den lockt VW mit einem neuen Caddy, der bei Antrieb und Ausstattung näher am Golf ist als je zuvor. Eine Klasse darunter kündigen sich Neuauflagen von Toyota Yaris und Hyundai i20 an.